نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|محمد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان غزة وحماية الفلسطينيين: مأساة إنسانية في عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولي العهد السعودي: استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والسياسية، والعمل الفوري على إنهاء تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأوضح سموه، خلال كلمته في حفل الاستقبال السنوي للوفود وكبار الشخصيات الإسلامية في قصر منى، أن عيد الأضحى هذا العام يحل وسط ظروف مأساوية، يعاني فيها إخوتنا الفلسطينيون من العدوان والدمار.

دعوة لحماية المدنيين وتحقيق السلام وفق الشرعية الدولية

شدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية حماية الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين، والعمل على إيجاد واقع جديد تعيش فيه فلسطين بسلام، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يتطلب موقفًا واضحًا وحاسمًا من المجتمع الدولي، يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية المتصاعدة، ومنع مزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

حماس: مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين غرب رفح

في سياق متصل، اتهمت حركة حماس، اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة، عبر استهداف آلاف المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء توجههم إلى نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الحركة، أسفرت العملية عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن 150 آخرين، في مشهد وصفته بـ "الوحشي"، متهمة الاحتلال باستخدام مراكز توزيع الإغاثة كمصائد قاتلة للفقراء والجوعى.

اتهامات لإسرائيل والولايات المتحدة وتحرك دولي مطلوب

حمّلت حركة حماس كلًا من إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة بـ:

قرارات ملزمة وفورية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الجرائم.

لوقف الجرائم. فتح المعابر الإنسانية بشكل دائم وفوري .

. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن "الجرائم الممنهجة ضد المدنيين".

شهود عيان: إطلاق نار مباشر من آليات وطائرات إسرائيلية على المدنيين

وفي رواية رسمية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مباشر من آليات عسكرية وطائرات مسيّرة على مدنيين فلسطينيين أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية من مركز توزيع يُعرف باسم "الشركة الأمريكية" في منطقة المواصي، غرب رفح.

وشهدت المنطقة حالة من الذعر والمجزرة الدامية وسط تقارير محلية عن وجود نساء وأطفال بين الضحايا، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.