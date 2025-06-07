العالم اليوم - أسعد أبو شريعة.. من هو القيادي الذي أعلنت إسرائيل قتله؟

انتم الان تتابعون خبر أسعد أبو شريعة.. من هو القيادي الذي أعلنت إسرائيل قتله؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 11:27 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قتل قياديا ميدانيا في غزة، أفادت تقارير إلى مسؤوليته المباشرة عن خطف شيري بيباس ونجليها وقتلهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل "قائد كتائب المجاهدين أسعد أبو شريعة" في مدينة غزة شمالي القطاع المدمر، في عملية خاصة مشتركة للجيش وجهاز الأمن الدخلي (الشاباك).

وذكرت تقارير أن أبو شريعة تولى قيادة كتائب المجاهدين الصغيرة نسبيا في السنوات القليلة الماضية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أبو شريعة دخل مستوطنة نير عوز في السابع من أكتوبر 2023، وكان أحد القادة في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن أبو شريعة كان مسؤولا أيضا عن تجنيد مسلحين في الضفة الغربية المحتلة والداخل الإسرائيلي لتنفيذ هجمات.

وخلال حرب غزة الحالية، لعبت "كتائب المجاهدين" دورا في تنسيق الهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع.