ترامب يعلن قطيعة نهائية مع إيلون ماسك: "سيتحمّل عواقب وخيمة إن دعم الديمقراطيين"

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أحمد جودة - القاهرة - تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك بعد دعم الأخير لمعارضي الحزب الجمهوري

في تصريح ناري جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن علاقته برجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قد انتهت تمامًا، محذرًا إياه من "عواقب وخيمة جدًا" إذا ما قرر دعم مرشحين ديمقراطيين ضد الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح مشروع قانون الميزانية المدعوم من الحزب الجمهوري.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، مساء السبت: "إذا فعل ذلك، فسيتحمّل العواقب.. عواقب وخيمة جدًا"، ورفض الرئيس الأميركي الإفصاح عن طبيعة هذه العواقب، ما زاد من غموض الموقف وتصاعد التوتر.

ترامب يؤكد: لا نية لإصلاح العلاقة مع ماسك

وحول إمكانية إصلاح العلاقة مع الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، قال ترامب بوضوح: "لا"، وعندما سُئل إن كانت العلاقة قد انتهت نهائيًا، أجاب: "أفترض ذلك، نعم". وأكد: "لا أخطط للتحدث مع ماسك في أي وقت قريب، لدي أشياء أخرى أقوم بها. وليس لدي نية للتواصل معه".

واتهم ترامب ماسك بعدم احترام مؤسسة الرئاسة، قائلًا: "أعتقد أن هذا أمر سيئ للغاية، لأنه لا يحترم المنصب.. لا يمكنك أن تُظهر عدم احترام لمؤسسة الرئاسة".

تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك بعد دعم الأخير لمعارضي الحزب الجمهوري

هجوم متبادل بين ترامب وماسك على وسائل التواصل

وكان ماسك قد أثار الجدل بتغريدات هجومية ضد ترامب نُشرت يوم الخميس، من بينها منشور جرى حذفه لاحقًا يتناول مزاعم قديمة عن علاقة مفترضة بين ترامب وجيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية ورد ترامب قائلًا: "هذا يُسمى أخبار قديمة.. حتى محامي إبستين قال إن لا علاقة لي بالأمر".

سبب الخلاف الرئيسي: مشروع "الفاتورة الواحدة الجميلة"

الخلاف بين الطرفين بدأ بعد انتقاد ماسك لمشروع قانون الميزانية الجمهوري المعروف باسم "قانون الفاتورة الواحدة الجميلة"، الذي تم تمريره في مجلس النواب. وأعرب ترامب، من المكتب البيضاوي، عن خيبة أمله قائلًا: "أنا محبط جدًا. لقد ساعدت إيلون كثيرًا.. وكان يعرف تفاصيل المشروع جيدًا".

ماسك يدعو لعزل ترامب ويتنبأ بركود اقتصادي

ردًا على تصريحات ترامب، نشر ماسك سلسلة تغريدات دعا فيها إلى عزل الرئيس، وهاجم السياسة الاقتصادية لإدارته، محذرًا من أنها "ستؤدي إلى ركود اقتصادي لاحقًا هذا العام".

ترامب يقترح إنهاء الدعم الحكومي لشركات ماسك

وفي رد لافت عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لا أمانع انقلاب إيلون ضدي، لكن كان يجب أن يفعل ذلك قبل شهور"، مضيفًا: "أسهل وسيلة لتوفير مليارات في الميزانية هي إنهاء عقود الدعم لإيلون.. لطالما استغربت لماذا بايدن لم يفعل ذلك".

وعندما سُئل يوم السبت إن كان يخطط لتنفيذ هذا الاقتراح، أجاب ترامب: "يحق لي أن أفعل ذلك، لكن لم أفكر فيه بعد".

تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك بعد دعم الأخير لمعارضي الحزب الجمهوري

ترامب واثق من تمرير مشروع القانون رغم معارضة ماسك

أكد ترامب أن موقف ماسك لن يؤثر على تمرير مشروع القانون، معبرًا عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيصادق عليه قبل الرابع من يوليو، قائلًا: "الحزب الجمهوري لم يكن يومًا موحدًا بهذا الشكل.. حتى أكثر من قبل ثلاثة أيام".

ماسك دعم ترامب ماليًا وشارك في إدارة حكومية مؤقتة

يُذكر أن إيلون ماسك كان من أكبر الداعمين الماليين لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من 250 مليون دولار لصالحه في الولايات المتأرجحة. كما عينه ترامب في وقت سابق مسؤولًا عن "وزارة كفاءة الحكومة"، وهي هيئة مؤقتة أشرف من خلالها ماسك على عمليات تسريح جماعي وإغلاق بعض الوكالات الفيدرالية.

ترامب: الخلاف كشف إيجابيات المشروع وأثبت فعاليته

وفي ختام تصريحاته، قال ترامب إن الخلاف مع ماسك ساعد في تسليط الضوء على مشروع القانون، قائلًا: "أعتقد أن هذا الخلاف كشف إيجابيات مشروع القانون.. الناس بدأوا يهتمون أكثر، ورأوا مدى جدواه. من هذه الزاوية، كان ما فعله ماسك مفيدًا.. لكني أظن أنه من المؤسف أن يكون إيلون مكتئبًا ومكسور القلب إلى هذا الحد".