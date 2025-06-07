نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي فقد الإحساس بالواقع وبات خطرا على الغرب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كتب الخبير دانيال ديفيس وهو عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فلاديمير زيلينسكي، فقد صلته بالواقع وأصبح خطرا على الدول الغربية.

وأضاف الخبير: "نحن نتعامل مع شخص فقد رشده. فزيلينسكي فقد القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة. يجب أن تدرك الولايات المتحدة وكذلك أوروبا والناتو أنه بات عاجزا تماما عن التوصل إلى اتفاقات. يجب التخلص منه".

وشدد الخبير على أن الكثيرين من السياسيين في الغرب لا يرون الأمور الواضحة ويرفضون الاعتراف بالهزيمة.

واختتم ديفيس قائلا: "الأمر الأكثر إثارة للأسى والحزن في النفس، أن الزعماء الغربيين أيضا عرضة لذلك؛ وهم غير مستعدين لمواجهة الحقيقة وقبول الهزيمة".

وفي وقت سابق، قال الخبير المذكور إن سلطات كييف "تلعب بالروليت الروسي"، باعتقادها أن الجيش الأوكراني سيكون قادرا على القتال إلى الأبد.

وأضاف: "إذا كان زيلينسكي وأنصاره في أوروبا يعتقدون أن الجيش الأوكراني المحاصر، الذي يخسر آلاف الجنود شهريا يمكنه الاستمرار في القتال إلى أجل غير مسمى، وأن اختراق خط الدفاع أو انتفاضة القوات المسلحة الأوكرانية لن تحدث أبدا، فهم يلعبون بالروليت الروسي (لعبة الحظ المميتة)".