العالم اليوم - اليونيفيل: قرار 1701 يخولنا التنقل بدون الجيش اللبناني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 09:28 مساءً - أفاد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، اليوم السبت ، بأن القرار 1701 "يمنحنا سلطة التنقل بحرية بوجود الجيش اللبناني أو بدونه".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تيننتي قوله، تعليقا على حادثة صريفا: "هذا الصباح، أوقفت مجموعة من الرجال في ملابس مدنيةقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، في دورية مخطط لها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

وأضاف :"تمكن حفظة السلام من القيام بنشاطهم المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني".

وأشار إلى أن "القرار 1701 يمنح قوة اليونيفيل سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات - بوجود الجيش أو بدونه. هذا جزء من ولايتنا".

وتابع: "بينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن "عددا من الشبان على الطريق العام في بلدة صريفا، اعترضوا ، اليوم، دورية تابعة لقوات اليونيفيل) كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، دون أن تسجل أي حوادث تُذكر".

ووفق الوكالة، حضرت لاحقا دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أنه سبق ذلك، دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة ل "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي ، أيضا من دون مؤازرة الجيش.