ميدينسكي: من الصواب أن تستقبل كييف قتلاها في سبت الآباء

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أنه سيكون من الصواب أن تقبل أوكرانيا جثث عسكرييها اليوم في سبت الثالوث الأقدس من أجل دفنهم على الطريقة المسيحية.

وكتب ميدينسكي على "تلغرام": "اليوم هو سبت الثالوث الأقدس. اليوم الذي يصلي فيه المسيحيون الأرثوذكس من أجل جميع موتاهم، دون تفرقة بينهم وبين غيرهم. أعتقد أن من الصواب اليوم أن تستقبل أوكرانيا قتلاها، وتدفنهم بطريقة إنسانية، على الطريقة المسيحية".

ووفقا لاتفاق جولة المفاوضات الأخيرة في إسطنبول، كان من المقرر أن تبدأ عملية إنسانية اعتبارا من 6 يونيو الجاري، تشمل نقل جثث أكثر من 6 آلاف عنصر من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة، جميع الأسرى ممن هم دون سن الـ25 عاما.

وأكد ميدينسكي في تصريح سابق اليوم أن فريق التواصل التابع لوزارة الدفاع الروسية موجود على الحدود مع أوكرانيا، لكن الجانب الأوكراني أجل العملية دون إبداء أسباب واضحة.

وأضاف أن فريق المفاوضين الأوكراني لم يصل إلى موقع التبادل، واصفا الأعذار المقدمة من كييف بأنها "متباينة وغريبة إلى حد ما".

كما أشار النائب الأوكراني أرتيوم ديمتروك إلى أن فلاديمير زيلينسكي أصدر تعليمات بعدم استلام جثث الجنود الأوكران بعد أن كانت عرضت روسيا تسليمهم من جانبها خلال المفاوضات الأخيرة في إسطنبول