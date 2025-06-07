العالم اليوم - زيزو يصل إلى ميامي للمشاركة مع الأهلي في المونديال

انتم الان تتابعون خبر زيزو يصل إلى ميامي للمشاركة مع الأهلي في المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 08:14 مساءً - وصل أحمد مصطفى زيزو، المنضم إلى النادي الأهلي المصري إلى مدينة ميامي الأميركية، السبت، قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وذكر الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن زيزو سينضم لبعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواصل معسكر الأهلي في ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.