العالم اليوم - رونالدو يعلق لأول مرة على موهبة يامال: اتركوا الفتى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 07:17 مساءً - أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالموهبة الصاعدة الإسبانية لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاما، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر في التاسع من يونيو الجاري.

وجاءت تصريحات رونالدو خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل المباراة النهائية، حيث سُئل عن أداء نجم برشلونة الشاب بعد تألقه اللافت في نصف النهائي أمام فرنسا، والذي شهد تسجيله هدفين في مباراة مثيرة انتهت بفوز إسبانيا 5-4.

وقال رونالدو: "لامين يامال يقدم أداء رائعا ويستغل موهبته كما ينبغي. اتركوا الفتى يتطور".

وأضاف: "لا تضعوا عليه الكثير من الضغط. اتركوه يتطور بهدوء، فالموهبة لديه موجودة ولا تنقصه الإمكانيات".

صدام الأجيال

النهائي المنتظر بين إسبانيا والبرتغال يجذب الأنظار، ليس فقط بسبب أهميته على مستوى البطولة، بل بسبب رمزيته كصدام بين أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، كريستيانو رونالدو، والنجم الصاعد الذي يُتوقع له مستقبل كبير، لامين يامال.

ورغم بلوغه سن التاسعة والثلاثين، يواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجّل هدفه رقم 937 في مسيرته خلال فوز البرتغال في نصف النهائي على ألمانيا. أما يامال، فيخوض عاما استثنائيا قد يدخله التاريخ من أوسع أبوابه.

سباق نحو الكرة الذهبية؟

تتزايد التوقعات حول ترشيح يامال لجائزة الكرة الذهبية لموسم 2024-2025، لا سيما في حال تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية، بعد أن ساهم بالفعل في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024. وإذا تحقق ذلك، فقد يصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة، متجاوزا البرازيلي رونالدو نازاريو الذي نالها بعمر 21 عاما.

وفي المقابل، يسعى رونالدو إلى إضافة لقب جديد إلى خزينته الدولية، حيث سيكون الثاني له في دوري الأمم الأوروبية بعد تتويجه الأول عام 2019، خاصة بعد موسم خال من الألقاب مع ناديه النصر السعودي.