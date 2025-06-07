نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان يحذر الأوروبيين: أوكرانيا ليست "درعا" لأوروبا وصب الزيت على النار لن يطفئها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن بروكسل تطيل أمد النزاع في أوكرانيا بزعم حماية أوروبا، مؤكدا أن هذا النهج قد يدخل القارة في عقد كامل من الصراع.

وكتب أوربان عبر منصة "إكس": "أوروبا تُفاقم الأزمة الأوكرانية تحت ذريعة استخدام أوكرانيا كدرع لحماية القارة"، مضيفا: "بروكسل تقود أوروبا نحو عشر سنوات من الصراع بزعم أن أوكرانيا تحميها. <...> لكنكم لن تطفئوا النار بصب المزيد من الزيت عليها".

وأوضح أن الحل لا يكمن في التصعيد، بل في وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سلام. كما أشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا معا 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ وصفه بـ "المُرعب".

ولفت إلى أن هذه الأموال لو استُثمرت في تعزيز الاقتصاد الأوروبي، لكان المواطنون يعيشون في ظروف أفضل، بدلًا من أن "تُحرق" في النزاع.

وحذّر من أن الغرب، بإصراره على تجاهل حقائق النزاع الأوكراني، يرتكب خطأً جسيما سيدفع ثمنه لاحقا.

وتوقع أوربان أن يعيد الاتحاد الأوروبي قريبا تقييم خطط دعم أوكرانيا، خاصة بعد مراجعة التكاليف المستقبلية، مشيرا إلى أن القمة الاستثنائية للمجموعة في مارس ستُعيد النظر في الموقف المُتفق عليه بين الدول الأعضاء الـ26.