العالم اليوم - هل عثر الجيش الإسرائيلي على جثة محمد السنوار؟

انتم الان تتابعون خبر هل عثر الجيش الإسرائيلي على جثة محمد السنوار؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 03:28 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الجيش عثر على جثة "قد تكون لمحمد السنوار" الشقيق الأصغر ليحي السنوار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "عثرت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على جثة يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، وذلك داخل مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".

وأضافت "تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمسلحين، وذلك في إطار عملية خاصة يجريها الجيش حاليًا في مجمع المستشفى الأوروبي".

يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي اغتال قائد حماس في غزة محمد السنوار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السنوار استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في 13 مايو في خان يونس، جنوب القطاع.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.

وقُتل يحيى السنوار في جنوب القطاع في أكتوبر 2024.

وكان محمد السنوار من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.