العالم اليوم - اعتراض دورية للقوة الأممية بجنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر اعتراض دورية للقوة الأممية بجنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 02:23 مساءً - اعترض لبنانيون، يوم السبت، دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" كانت في طريقها إلى منطقة في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "عددا من الشبان على الطريق العام في بلدة صريفا، اعترضوا ، اليوم السبت، دورية تابعة لقوات اليونيفيل كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، دون أن تسجل أي حوادث تُذكر.

ووفق الوكالة، حضرت لاحقًا دورية تابعة للجيش اللبناني إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أنه سبق ذلك، دخول دورية كبيرة تابعة لـ "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي ، أيضًا من دون مؤازرة الجيش اللبناني.