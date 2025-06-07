العالم اليوم - مصادر أمنية: الحوثيون يعيدون تشكيل المجلس العسكري الأعلى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 02:23 مساءً - أفادت مصادر أمنية يمنية، بأن جماعة الحوثي، أعادت تشكيل مجلسها العسكري، خشية حصول عمليات إسرائيلية

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه خبراء من إيران وحزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرت المصادر الأمنية اليمنية وأشارت المصادر إلى أنه جرى خلال الاجتماع تعيين شخصيات جديدة فيما يسمى بـ"المجلس الجهادي الأعلى"، وبعض المناطق العسكرية. وأكدت المصادر أن عبد الملك الحوثي، يخشى من امتلاك إسرائيل معلومات تمكنها من الوصول إلى قيادات عسكرية حوثية، من الصف الأول، مما قد يشكل فراغا في سلطة القرار العسكري.

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