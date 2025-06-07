العالم اليوم - بالفيديو.. هدف "كوميدي" قد يضيع حلم دولة بالوصول للمونديال

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هدف "كوميدي" قد يضيع حلم دولة بالوصول للمونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 02:23 مساءً - هدف بطريقة غريبة جدا، قد يحرم منتخب بوليفيا من بلوغ مونديال 2026، وهو إنجاز غائب عن البوليفيين منذ أكثر من 30 عاما.

وفي مباراة مصيرية بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حقق منتخب فنزويلا انتصارا مهما على بوليفيا بنتيجة 2-0، ليقترب من التأهل للمونديالأ.

خلال المباراة الحاسمة التي قد تحدد صاحب المركز السابع، المؤهل للملحق العالمي، سجلت فنزويلا مبكرا في الدقيقة الخامسة، بفضل "هدف كوميدي".

كيف جاء الهدف؟

في حالة طبيعية ودون أي ضغوطات، مرر المدافع هيكتور تشويلار إلى حارس مرماه غييرمو فيسكارا، لكن الأخير لم يستطع تهدئة تمريرة بسيطة، لتمر الكرة بين قدميه وتسكن الشباك.

هذا الهدف الغريب وضع بوليفيا على بعد 4 نقاط عن فنزويلا، التي تقع في المقعد الأخير المؤهل للمونديال، مع تبقي 3 مباريات في التصفيات فقط.

وتواجه بوليفيا مباريات صعبة في التصفيات، خاصة آخر مباراتين أمام كولومبيا والبرازيل، مما عقد فرصها للوصول إلى المونديال، للمرة الثانية بالتاريخ، بعد نسخة 1994 في الولايات المتحدة.