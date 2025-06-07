العالم اليوم - أوكرانيا: إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو-35

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 01:24 مساءً - قال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35" صباح اليوم السبت.

وأضاف الجيش الأوكراني عبر تطبيق تلغرام "في صباح يوم السابع من يونيو 2025، ونتيجة لعملية ناجحة للقوات الجوية في اتجاه كورسك، تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35".

ولم يذكر الجيش الأوكراني مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلق القوات الروسية على الأمر حتى الآن، في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

ونفذ جهاز الأمن الأوكراني هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إتلاف أو تدمير عشرات القاذفات الاستراتيجية من طراز تو-95 وتو-22، والتي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.