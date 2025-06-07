العالم اليوم - إسرائيل "تستعيد" جثة محتجز تايلندي من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 12:24 مساءً - أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، استعادة جثة محتجز تايلندي كان قد احتجز خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان "في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، الى إسرائيل".

وجاء في البيان انه تم إعلام عائلة المواطن التايلندي عبر السفارة التايلاندية في إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ناتابونغ بينتا، البالغ من العمر 36 عاما، كان يعمل مزارعا في كيبوتس نير عوز، عندما اختطفته مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتائب المجاهدين"، الذراع العسكرية لحركة المجاهدين.

ويبلغ إجمالي عدد المحتجزين في غزة حاليا، سواء أحياء أم أمواتا، 55 محتجز.