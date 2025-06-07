العالم اليوم - 17 قتيلا في خان يونس ورفح بينهم 4 من عائلة واحدة

انتم الان تتابعون خبر 17 قتيلا في خان يونس ورفح بينهم 4 من عائلة واحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 09:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 17 شخصا، فجر وصباح اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خان يونس ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 12 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف إسرائيل استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).

وأضافت "وفا" أن 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي مدينة رفح.

ولفتت الوكالة إلى أن أعداد القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال، خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم، بلغ 115 قتيلا، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقودين.

وفي أول أيام عيد الأضحى، قتل 33 مواطنا في غارات وقصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت الوكالة "منذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود".

وأشارت إلى أن هناك مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.