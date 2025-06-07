العالم اليوم - إيران تستنكر "النزعة العنصرية" لقرار منع السفر إلى أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 09:24 صباحاً - استنكرت طهران السبت "النزعة العنصرية" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قرارها منع سفر رعايا 12 دولة، من بينها إيران، الى الولايات المتحدة، مشيرة أيضا إلى أن القرار يظهر " عداء عميقا" تجاه الإيرانيين والمسلمين.

وقال مدير شؤون الايرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا إن القرار الأميركي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأميركيين".

واعتبر رجا أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى "يؤشر الى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة".

وأضاف رجا، في بيان منشور على موقع إكس "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا... القانون الدولي".

يشار إلى أن قرار ترامب، الذي أعلنه يوم الأربعاء، سيحظر دخول المواطنين من 12 دولة إلى الولايات المتحدة بدءا من يوم الاثنين في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش.

والبلدان التي يشملها القرار هي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الحظر، الذي قال ترامب إنه ضروري للحماية من "الإرهابيين الأجانب"، يعيد للأذهان خطوة مماثلة طبقها خلال فترة ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021، عندما منع دخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة.