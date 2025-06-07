العالم اليوم - ماسك: أميركا في حاجة لحزب سياسي جديد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يونيو 2025 02:21 صباحاً - قال الملياردير إيلون ماسك، الجمعة، إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد يوم من سؤال ماسك في استطلاع رأي لمتابعيه على منصة "إكس"، عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط".

وكتب ماسك: "قال الناس كلمتهم. هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في أميركا لتمثيل الـ80 بالمئة الذين هم في الوسط!".

وأضاف: "تماما 80 بالمئة من الناس موافقون. هذه هي المصادفة... أو القدر".