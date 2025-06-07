نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: وفد أمريكي يجري مفاوضات تجارية مع وفد صيني في لندن يوم 9 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إن وفدا حكوميًا من الولايات المتحدة سيلتقي في لندن في التاسع من يونيو مع وفد صيني، لحل الخلافات التجارية بين الدولتين.

وأشار ترامب إلى أن الوفد الأمريكي سيضم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير.

وكتب ترامب على موقع Truth Social: "يسرني أن أعلن أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وسفير الممثل التجاري جيمسون جرير، سيجتمعون في لندن يوم الاثنين 9 يونيو 2025 مع مسؤولين صينيين لإتمام صفقة تجارية. ومن المتوقع أن يسير الاجتماع على ما يرام".

وتأتي المحادثات المقبلة فيما تحاول واشنطن وبكين تخفيف التوترات التجارية التي تفاقمت بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وبعد تصريحات ترامب حول الحاجة إلى "إعادة ضبط" السياسة التجارية تجاه الصين.

وفي صباح الأربعاء الماضي دخل قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التطبيق.

ويرفع القرار الجديد الرسوم الأمريكية على الحديد والصلب المستوردين من 25% إلى 50% من قيمة الواردات، فيما يسعى ترامب إلى تصحيح ما يقول إنه خلل تجاري، مع تقوية صناعة الصلب والألومنيوم المحلية في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه سيتم إعفاء منتجات الصلب والألومنيوم الواردة من بريطانيا من الزيادة لتظل خاضعة لرسوم بنسبة 25%، حسب ما أعلنه البيت الأبيض، في ضوء الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه واشنطن ولندن مؤخرًا.