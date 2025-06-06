أبو عبيدة يصدر بيانًا بشأن العمليات القتالية في خانيونس وجباليا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة بيانًا أشاد فيه بالعمليات الأخيرة التي استهدفت الجيش الإسرائيلي في خانيونس وجباليا.

وجاء في بيان أبو عبيدة: "لا يزال مجاهدونا ورثةُ الأنبياء يقذفون بـ "حجارة داود" على "عربات جدعون" فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة".

وأضاف "إن ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في خانيونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه، وليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على غزة ارتفع بعد كمين خان يونس إلى 866 جنديا إسرائيليًا.