نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول أيام عيد الأضحى.. مقتل 38 فلسطينيًا في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 38 شخصًا قتلوا الجمعة، في هجمات إسرائيلية أو إطلاق نار في مختلف انحاء القطاع المحاصر والمدمر.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن 38 شخصًا قتلوا في هجمات اسرائيلية مختلفة منذ دوت الخليج، بينهم 11 في غارة جوية استهدفت جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال شهود ومسعفون لرويترز إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية كثفت غاراتها على جباليا وبيت حانون المجاورة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن 38 شخصًا قتلوا في هجمات اسرائيلية مختلفة منذ دوت الخليج، بينهم 11 في غارة جوية استهدفت جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال شهود ومسعفون لرويترز إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية كثفت غاراتها على جباليا وبيت حانون المجاورة منذ الساعات الأولى من الصباح.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر لسكان بعض المربعات السكنية في شمال غزة بإخلائها اليوم.

يأتي ذلك فيما قالت منظمات أممية أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والتشريد الجماعي بعد مرور قرابة 19 شهرًا على الهجمات والإجراءات الإسرائيلية الشديدة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وتحت ضغط دولي سمحت إسرائيل مؤخرًا بدخول مساعدات لقطاع غزة، غير أن منظمات أممية، من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (أونروا)، وصفت حجم هذه المساعدات بأنها قطرة في محيط.