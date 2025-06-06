العالم اليوم - أول رد من الزمالك على انتقال "زيزو" إلى الأهلي

انتم الان تتابعون خبر أول رد من الزمالك على انتقال "زيزو" إلى الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يونيو 2025 09:28 مساءً - فور إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفى زيزو، نشرت صفحة الزمالك الرسمية مقطع فيديو لنجم الجماهير البيضاء المحبب محمود عبد الرازق شيكابالا تمتدح فيه الفتى الأسمر الذي اعتبرته وفيا لتقاليد الفريق.

ونشرت الصفحة فيديو لشيكابالا وهو يحتفل مع الجماهير بكأس مصر التي أحرزها الزمالك على حساب بيراميدز مساء الخميس، والجماهير تغني له يا "أصلي مش تقليد"، وكتبت الصفحة نفس العبارة تعليقا على الفيديو.

وجاء نشر الفيديو بعد دقائق من إعلان الأهلي عن واحدة من أبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي بضمه جناح الزمالك أحمد مصطفى زيزو في صفقة انتقال حر.

يأتي هذا بينما ينتظر أن يلتحق زيزو ببعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، والتي تبدأ في 14 يونيو الجاري، حيث يلعب في مجموعة تضم تضم بورتو وبالميراس وإنتر ميامي.

ونشر الزمالك أيضا فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، خلال تسديدة شيكابالا لركلة الترجيح الحاسمة أمام بيراميدز، على أنغام أغنية "صاحبي أنت اللي لوحدك شبهي"، فيما اعتبر أيضا رد على صفقة زيزو.