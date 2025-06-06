نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي تعليقًا على مقتل الجنود في خانيوس: هذا يوم صعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على مقتل الجنود الإسرائيليين في خانيونس صباح اليوم الجمعة "هذا يوم صعب.. نجري تحقيقا بشأن مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم حالته حرجة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دوفرين، في بيان للصحفيين عقب مقتل الجنود في خان يونس: "عملت القوات البرية بدعم كامل، وهذا يوم صعب. نحقق في كل حادثة ونتعلم منها، وسنستخلص الدروس من هذه الحادثة أيضا".

وحول خطة جيش الإسرائيلي من تسليح عصابات في قطاع غزة، قال دوفرين: "يعمل الجيش بأساليب متنوعة ضد حماس".

وأوضح "نعمل بقوة وبطرق مختلفة ونحقق إنجازات وحماس تقوم بحرب عصابات.. سنهاجم كل مكان يجب أن نهاجمه ونواصل العمل لتحقيق كل أهداف الحرب.. نتبع أساليب عدة لمنع حماس من السيطرة والقضاء على سلطتها ولإعادة المخطوفين"

وقال "أولويتنا إعادة المخطوفين وسننجح في ذلك بنهاية الأمر".