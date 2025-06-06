العالم اليوم - فيديو.. صلاة العيد بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. صلاة العيد بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يونيو 2025 10:20 صباحاً - أدى الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة شعائر صلاة العيد على أنقاض المساجد المدمرة في القطاع وداخل مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

وأعرب أهالي القطاع عن أملهم في قرب التوصل لوقفٍ لإطلاق النار وانهاء معاناتهم الإنسانية من جراء استمرار الحرب والحصار والجوع. وفي فبراير الماضي، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الحرب التي شنها على القطاع على مدار أكثر من 15 شهرًا 1109 مساجد من أصل 1244، تدميرًا كليًا أو جزئيًا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. صلاة العيد بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة .. في رعاية الله وحفظة