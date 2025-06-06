العالم اليوم - إسرائيل: غاراتنا في لبنان لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يونيو 2025 05:24 صباحاً - علّق الجيش الإسرائيلي في بيان على الغارات التي نفذها مساء الخميس على مناطق في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنت قوات الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة باستخدام مقاتلات على مواقع تحت الأرض لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان".

وأضاف البيان: "نفذت الوحدة الجوية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية خلال فترة القتال أكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيّرة الحارقة وجمع المعلومات على أراضي دولة إسرائيل".

وتابع: "رغم اتفاقات التفاهم بين إسرائيل ولبنان، تستمر الوحدة الجوية للحزب في ممارسة الإرهاب وتعزز قدراتها، حيث تعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيّرة بتوجيه وتمويل من جهات إرهابية إيرانية، في إطار جهود إيران لاستهداف دولة إسرائيل".

وأشار البيان أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي "شنّ غارة على ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة في جنوب لبنان تستخدم للهجوم وجمع المعلومات وتحسين قدرات المراقبة الخاصة بحزب الله".

وشدد البيان على أنه "قبل العملية، اتُخذت إجراءات لتقليل احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخبارية إضافية".

وأوضح أن "البنى التحتية المستهدفة تقع في قلب مناطق سكنية مدنية، مما يظهر مرة أخرى الاستخدام الماكر لحزب الله للمدنيين اللبنانيين كدروع بشرية".

واختتم البيان بالقول إن "الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم، وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها، ومنع أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله الإرهابية".

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء الخميس، الضربات الإسرائيلية على محيط العاصمة بيروت.

وذكر عون في بيان للرئاسة اللبنانية أن "الغارات رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها".