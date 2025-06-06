العالم اليوم - لامين يامال يقود إسبانيا لنهائي دوري الأمم الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يونيو 2025 04:24 صباحاً - قاد اللاعب الشاب لامين يامال منتخب إسبانيا لفوز مثير 5-4 على فرنسا الخميس في مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ليضرب حامل اللقب موعدا مع البرتغال في النهائي.

وتألق بطل أوروبا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "إم.إتش.بي أرينا" في شتوتغارت بهدفين رائعين سجلهما نيكو وليامز وميكل ميرينو في غضون 25 دقيقة.

وأضاف يامال الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بهدوء بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة قبل أن يضيف بيدري زميله في برشلونة الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد أقل من دقيقة واحدة.

وتواصلت الأهداف عندما سجل كيليان مبابي مهاجم فرنسا هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 60 قبل أن يضيف يامال الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 67 ليتوج أداء فرديا رائعا.

وانتفضت فرنسا بطريقة استثنائية وقلصت الفارق بفضل تسديدة مذهلة من رايان شرقي وهدف عكسي من داني فيفيان وهدف من راندال كولو مواني مما تسبب في إثارة زادت توتر إسبانيا في الدقائق الأخيرة لكنها صمدت لتحجز مكانها في النهائي للمرة الثالثة تواليا وتواجه البرتغال يوم الأحد.

وقال يامال لشبكة تيليديبورتي التلفزيونية الإسبانية "دائما أقولها لأمي، أحاول بذل قصارى جهدي. هذا ما يدفعني للعب كرة القدم، ما يجعلني استيقظ في الصباح".

وأضاف: "تملك فرنسا لاعبين من طراز عالمي. النتيجة بعد مرور ساعة من البداية كانت كبيرة للغاية، لكن لديهم لاعبين يجعلونك تعاني".

وتابع جناح برشلونة الشاب قائلا: "نحن (إسبانيا والبرتغال) فريقان جيدان للغاية ويملكان لاعبين من الطراز العالمي. الفريق الأفضل سيفوز. أتمنى جلب الكأس لإسبانيا".

وقدمت إسبانيا أداء مذهلا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي وخسرت مرة واحدة خلال أكثر من عامين في مسيرة حققت خلالها بطولة أوروبا العام الماضي بفوز على إنجلترا في النهائي.