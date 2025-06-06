نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ويؤكد: خرق وقف إطلاق النار يهدد بإشعال الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، محذرًا من ان الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي يهدد باشعال الموقف وتجدد العنف.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله ان مساعي الاحتلال لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة، وأن إسرائيل تفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.

ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي لممارسة ضغوط على الطرف الاسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل شامل ودقيق، وكذا ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بكافة بنوده، بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.