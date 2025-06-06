نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك ينفي على الفور ادعاءات ترامب بشأن علمه بتفاصيل الميزانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ما زعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن علمه بتفاصيل مشروع قانون الميزانية الذي يسعى ترامب لإقراره والذي وصفه ماسك بـ "العمل المقزز.

وقال ترامب في حديث مع الصحفيين الخميس بالمكتب البيضاوي لدى استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، "أنا محبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخصٍ هنا. لم يكن لديه أي اعتراض. فجأة أصبحت مشكلة، لم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنقطع دعم السيارات الكهربائية"، الذي كان أعلنه الرئيس السابق جو بايدن.

وكتب ماسك على الفور رده على ادعاء ترامب في صفحته على منصة "إكس" قائلا: "غير صحيح، لم يعرض علي هذا القانون ولا لمرة واحدة، وتم إقراره في منتصف الليل بسرعة كبيرة لدرجة أنه لم يتمكن أي أحد تقريبا في الكونغرس من قراءته".

وقد تصاعدت الخلافات العلنية بين ترامب وماسك بعد أن وجه الأخير انتقادات حادة لمشروع الميزانية الذي يدعمه ترامب، واصفا إياه بأنه "عمل مقزز