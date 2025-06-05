العالم اليوم - غانا: الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الوحيد لحل قضية الصحراء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 11:20 مساءً - قالت غانا، الخميس، إنها تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد لتسوية قضية الصحراء، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول الغربية والإفريقية والعربية التي تدعم موقف الرباط.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك تم التوقيع عليه في ختام اجتماع انعقد، الخميس بالرباط، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وصامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا.

وجاء في البيان: "ترى جمهورية غانا أن خطة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية هي الأساس الوحيد الواقعي والمستدام للتوصل إلى حل متبادل متفق عليه لقضية الصحراء".

وأضاف: "كما رحب الوزير الغاني بالمبادرة الملكية لتيسير وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تشكل تجسيدا ملموسا لالتزام المغرب بالتعاون جنوب–جنوب والتضامن الفعّال مع الدول الإفريقية".

وهذه أول زيارة يقوم بها صامويل أوكودزيتو أبلاكوا إلى المغرب منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية الغانية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن "موقف غانا يندرج في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها".

وقبل أيام، أعلنت بريطانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته للرباط إن هذه الخطة هي الأساس الأمثل لحل هذا النزاع.