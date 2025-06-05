العالم اليوم - بعد فوزه على البحرين.. المنتخب السعودي يتمسك بأمل المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 11:20 مساءً - تمسك منتخب السعودية بآماله في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب السعودية انتصارا ثمينا 2 / صفر على مضيفه منتخب البحرين، الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وافتتح مصعب الجوير التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 16، فيما تكفل عبدالرحمن العبود بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليؤمن حصول (الأخضر) على النقاط الثلاث.

وشهدت الجولة نفسها فوز أستراليا على ضيفتها اليابان 1 / صفر، وإندونيسيا على ضيفتها الصين بالنتيجة نفسها.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السعودي، الساعي للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف منتخب أستراليا، لتصبح مواجهتهما المقبلة في الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد هوية المتأهل المباشر الثاني عن تلك المجموعة لكأس العالم، برفقة منتخب اليابان، المتصدر برصيد 20 نقطة، الذي حجز مقعده في البطولة في وقت سابق.

في المقابل، توقف رصيد منتخب البحرين عند 6 نقاط في المركز الخامس، لتتلاشى حظوظه رسميا في بلوغ المونديال، ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الرابع بـ12 نقطة، بينما يقبع منتخب الصين في ذيل الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم، حيث تلتقي اليابان مع إندونيسيا في سويتا، والصين مع البحرين، والسعودية مع أستراليا في جدة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.