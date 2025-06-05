العالم اليوم - ألمانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون "مؤشرا خاطئا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 08:16 مساءً - أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الخميس، أن برلين ستواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، مستبعدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر: "يتعين على برلين مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة".

وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أكد الوزير الألماني: "ينبغي إنجاز هذه العملية في إطار مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية، ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا".

كما أشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يخطط لزيارة إسرائيل هذا العام.

كانت ألمانيا قد وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.

وكان فاديفول قد شكك في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة.

وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".