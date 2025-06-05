نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ياندكس" تحدّث خرائطها التي يعتمدها الملايين للتنقل وتحديد المواقع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "ياندكس" عن إطلاق تحديث واسع لخدمة الخرائط "Yandex Maps" التي يستخدمها ملايين الناس في روسيا وحول العالم للتنقل وتحديد المواقع.

وأشار الخبراء في "ياندكس" إلى أن التحديث طال تصميم الخرائط بالكامل في تطبيقات "Yandex Maps" المخصصة للحواسب، وتلك المخصصة للأجهزة المحمولة.

ومع التحديث الجديد أصبحت علامات الطرق التفصيلية مرئية ليس فقط للسائقين في وضع الملاحة، بل لجميع المستخدمين - إلى جانب المعالم ثلاثية الأبعاد ومعالم الصور الجديدة، إذ ستسهل هذه التفاصيل على المستخدمين التنقل داخل المدن.

وتغيّر في خرائط "ياندكس" مع التحديث أيضا لون الطرق ليصبح باللون الرمادي كما هو في الواقع، وظهرت على الطرقات في الخدمة علامات أكثر تفصيلا تظهر مسارات المشي ومسارات الدراجات والمسارات المخصصة للمواصلات العامة، كما تم تمييز الممرات تحت الأرض ومعابر المشاة إلى أنفاق المترو باللون الأرجواني، وأضيفت إلى صورها معلومات تفصيلية تسهّل على المستخدم معرفة المداخل والمخارج.

وتم تحديث جميع الألوان والخطوط على خدمة الخرائط أيضا، وشمل التحديث جميع سيناريوهات استخدام الخدمة، فعلى سبيل المثال، في وضع "المواصلات"، أصبحت خطوط سكك الترام أوضح، كما أن محطات المواصلات العامة باتت ظاهرة بوضوح متساو على جميع مقاسات الخريطة. وفي وضع "الملاحة"، أصبحت الزحام المروري وأسماء الشوارع أكثر وضوحا، بالنسبة لخدمة الخرائط للمشاة فسيمكنهم الترميز الواقعي من العثور على المبنى المطلوب بسرعة أكبر في منطقة غير مألوفة