نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى تهنئة بعيد الأضحى من سلطان عمان.. وتأكيد مشترك على تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاتصال، أعرب جلالة السلطان عن أطيب تمنياته لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بدوام الخير واليُمن والبركات، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص سلطنة عمان على مواصلة تعزيزها.

من جانبه، ثمّن الرئيس هذه اللفتة الكريمة من جلالة السلطان، معربًا عن خالص التقدير لمواقف عمان الداعمة، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة.