نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصال تهنئة بعيد الأضحى من ملك البحرين.. وتأكيد على قوة العلاقات الأخوية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنّأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الأمن والتقدم والازدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبّر عن تقديره لتهنئة جلالة الملك، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والبحرين قيادةً وشعبًا.

ودعا الرئيس السيسي المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين الشقيقة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني نعمة الأمن والاستقرار.