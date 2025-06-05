العالم اليوم - إدارة ترامب تعلن اسم المرشح لقيادة حلف الناتو في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 06:24 مساءً - أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، مرشحها لمنصب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، والذي سيشغل أيضا منصب قائد قوات حلف الناتو في أوروبا.

ومن شأن قرار ترامب ترشيح اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويش من القوات الجوية الأميركية لكلا المنصبين. وكانت "رويترز" أول من أوردت تقارير عنه، أن يُشعر الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي بالارتياح، وكذلك بعض زملاء ترامب الجمهوريين في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تراجع الدور القيادي الأميركي في الحلف. ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين جرينكويش.

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