العالم اليوم - هل يؤثر حظر ترامب للسفر على كأس العالم للأندية؟

انتم الان تتابعون خبر هل يؤثر حظر ترامب للسفر على كأس العالم للأندية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 06:24 مساءً - أثار الأمر التنفيذي، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء، تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا القرار سيشمل المشاركين في كأس العالم للأندية، الذي ستنظم هذا العام في عدد من المدن الأميركية، بالإضافة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 والأولمبياد سنة 2028.

ووقع ترامب حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من 12 دولة، إلى جانب "قيود سفر جزئية" على 7 دول إضافية.

وهذه هي المرة الثانية التي يأمر فيها ترامب بحظر السفر من دول محددة، وكان قد وقع أمرا مماثلا في عام 2017، خلال ولايته الأولى.

وذكر تقرير لصحيفة "الغارديان"، أن الأمر يتضمن استثناء ورد في القسم الرابع، ينص على أن "أي رياضي أو عضو في فريق رياضي، بمن فيهم المدربون، والأشخاص الذين يؤدون أدوار دعم ضرورية، والأقارب، الذين يسافرون للمشاركة في كأس العالم، أو الألعاب الأولمبية، أو أي حدث رياضي كبير آخر كما يحدده وزير الخارجية، لا يخضعون لهذا الحظر.

وبحسب الغارديان، رفض المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التعليق على القرار، كما أشار إلى غموض بشأن ما إذا كان مصطلح "كأس العالم" الوارد في القرار يشير إلى كأس العالم 2026 فقط، أم يشمل أيضا كأس العالم للأندية التي ستُقام هذا العام.

ولا يعرف مدى تأثير هذا الحظر على اللاعبين المقيمين في الولايات المتحدة، والذين ينشطون ضمن منتخبات مشمولة بالحظر خلال التوقف الدولي الحالي.

ويضم المنتخب الفنزويلي 3 لاعبين ينشطون في الدوري الأميركي لكرة القدم، ومن المقرر أن يخوضوا مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، الأولى ضد بوليفيا يوم الجمعة، والثانية أمام أوروغواي يوم الثلاثاء، في حين أن الحظر سيدخل حيّز التنفيذ يوم الإثنين 9 يونيو.

وأبرز التقرير أن الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية تضم 10 لاعبين مشمولين بالحظر، وهم:

تيلاسكو سيغوفيا (فنزويلا – إنتر ميامي)

جيفرسون سافارينو (فنزويلا – بوتافوغو)

روجر أهولو (توغو – الترجي التونسي)

ديفيد مارتينيز (فنزويلا – لوس أنجلوس إف سي)

مهدي طارمي (إيران – إنتر ميلانو)

ماتياس لاكافا (فنزويلا – أولسان)

كودجو فوه-دوه لابا (توغو – العين)

جوسنا لولندو (جمهورية الكونغو)

محمد عواض الله (السودان)

سالومون روندون (فنزويلا – باتشوك)

كما أن إيران من بين الدول المشمولة بالحظر ومنتخبها تأهل إلى كأس العالم 2026، في حين يحتل المنتخب الفنزويلي حاليا المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، ولا تزال تملك فرصة التأهل عبر الملحق القاري، حسب نفس المصدر.