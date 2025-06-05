العالم اليوم - بطلب أميركي.. اتصال هاتفي بين ترامب وشي وسط تصاعد التوترات

انتم الان تتابعون خبر بطلب أميركي.. اتصال هاتفي بين ترامب وشي وسط تصاعد التوترات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 06:24 مساءً - أجرى الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا، الخميس، بحسب الإعلام الرسمي الصيني، في خضم توترات تجارية ودبلوماسية بين القوتين العظميين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الاتصال جرى "بطلب من الرئيس الأميركي"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنه.

وقال ترامب، الخميس، إن فريقين أميركي وصيني سيجتمعان قريبا، مضيفا "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا أو إيران"، مضيفا أن الزعيمين تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.

ويأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في مايو، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

وكتب ترامب، الأربعاء عبر منصة "تروث سوشيال": "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأحبه دوما، لكنه صارم جدا، ويصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه!!!".

وفرض ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير، رسوما جمركية جديدة ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده والعديد من دول العالم خصوصا الصين. وهو ألمح الجمعة إلى وجود توتر تجاري إضافي مع بكين.

واتهم الرئيس الأميركي الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 مايو إثر مباحثات في سويسرا. واتفق الجانبان على تعليق مؤقت لزيادة التعرفات المتبادلة التي بلغت 125 في المئة على المنتجات الأميركية و145 في المئة على الصينية.

كذلك، وافقت واشنطن وبكين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية، وذلك إلى 30 و10 في المئة، مع تعهدهما مواصلة البحث سعيا لإبرام اتفاق تجاري واسع.