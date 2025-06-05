العالم اليوم - ألمانيا تسعى لتجنيد 60 ألف جندي إضافي خلال الأعوام المقبلة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 06:24 مساءً - أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في بروكسل، الخميس، أن ألمانيا ستحتاج إلى ما بين 50 ألفا و60 ألف جندي إضافي خلال الأعوام المقبلة.

ألمانيا ستحتاج الى "50 او 60 الف" جندي اضافي خلال السنوات المقبلة (بيستوريوس)

وقال للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في الحلف: "نفترض ذلك لكنه تقدير تقريبي بأننا نحتاج إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي في القوات المسلحة" لتلبية القدرات الدفاعية الجديدة التي طلبها حلف شمال الأطلسي.

واقترح الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته أن تخصص الدول الـ32 الأعضاء في الحلف 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لديها للدفاع منها 3.5 بالمئة للإنفاق العسكري حصريا.

وأوضح بيستوريوس أن تحقيق هدف 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يمثل بالنسبة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، جهدا إضافيا في الموازنة يبلغ نحو 125 مليار يورو سنويا.

في عام 2024، كان عديد الجيش الألماني يزيد عن 180 ألف جندي مع هدف تجاوز 203 آلاف بحلول عام 2031. لكنه يواجه صعوبة في التجنيد رغم الحملة الدعائية الطموحة.

ويريد بيستوريوس الإسراع في إقرار إصلاح يهدف إلى إحصاء الشباب لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة لتحديد المرشحين المحتملين للخدمة العسكرية.

وقال إنه يراهن "في البداية على مشاركة طوعية" دون استبعاد فرض إجراءات إلزامية في حال لم يكن عدد المرشحين كافيا.