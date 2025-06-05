العالم اليوم - رئيسا مصر وإيران يؤكدان على تجنب التصعيد بالمنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 06:24 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك في خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الإيراني، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته في موقع "فيسبوك".

وقال البيان أن الرئيسين أكدا على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة، مشددين على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

بحسب البيان ، تبادل الزئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية دوام الخير والبركات.

يأتي الاتصال الهاتفي عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمصر في وقت سابق الأسبوع الجاري واجتمع مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وبحث عراقجي مع المسؤولين المصريين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.