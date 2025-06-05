العالم اليوم - إساءة عضو الزمالك لجماهير الأهلي تثير الغضب.. وتحرك قانوني

المقطع المصور أظهر هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك، رفقة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق في الزمالك، وتضمن إساءة واضحة للأهلي وجماهيره أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جمهور القلعة الحمراء لمطالبة إدارة الأهلي باتخاذ إجراءات قانونية للرد على هذه الإساءة.

وقال محمد عثمان في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن إدارة الأهلي ستقوم بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الإساءة التي وجهها للأهلي وجماهيره.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تحركات جدية لرفع شكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إضافة إلى إقامة الدعوى القضائية ضد هاني شكري بتهمة السب والقذف العلني.

يأتي هذا بعد أيام من جدل كبير في الأوساط الرياضية المصرية أحدثه إعلان تليفزيوني لشركة راعية للنادي الأهلي، بعدما اعتبرته جماهير الزمالك يحتوي على مشاهد تسيء للنادي وجماهيره، وتقدمت إدارة الزمالك وقتها بشكوى للنائب العام وبعدها قامت الشركة بحذف الإعلان من جميع منصاتها.