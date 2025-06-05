العالم اليوم - الصحة السعودية: رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 03:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عددا من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في يوم عرفة، مشددًة على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى الرابعة عصرا، حفاظا على الصحة.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى استخدام المظلات، والإكثار من شرب المياه، والالتزام بخطط التفويج.

وأكدت استمرار جهود الفرق الطبية في رصد ومعالجة الحالات، ضمن جهود المنظومة الصحية لحج من وصحي.

بدورها، أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالبقاء داخل مخيماتهم في مشعر عرفة حتى الرابعة عصرا، حرصًا على سلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الوقت من اليوم.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة، وإتباع الجداول الزمنية المخصصة للتنقل، مع الالتزام التام باستخدام وسائل النقل الرسمية من حافلات وقطار المشاعر، ومنع المشي على الأقدام الذي يشكل خطرا على سلامة الحجاج ويُخل بانسيابية الحركة.