نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره الرواندي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع "أوليفييه ندوهونجيرهى" وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا، اليوم الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥.

أكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بجمهورية رواندا والاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وأكد وزير الخارجية على الحرص على البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

وتناول الوزيران، مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التى تواجه القارة الافريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تحقيق التهدئة فى منطقة البحيرات العظمى، بما يسهم فى استعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم، مؤكدًا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار ودفع عجلة التنمية لشعوب المنطقة.