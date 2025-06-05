العالم اليوم - ليبرمان: إسرائيل تسلح مجرمين في غزة بموافقة نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 02:21 مساءً - قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الخميس، إن إسرائيل تسلح عائلات مجرمين في غزة بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح ليبرمان في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية: "إسرائيل تقوم بتسليح تنظيمات متطرفة في غزة بموافقة نتنياهو".

من جانبه لم ينفِ مكتب نتنياهو الاتهام، وقال في بيان مقتضب: "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق مختلفة، بناء على توصيات جميع قادة الأجهزة الأمنية".

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول إدارة الحرب في غزة، والتكتيكات غير التقليدية التي تتبعها الحكومة لزعزعة قبضة حماس في القطاع.