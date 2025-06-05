العالم اليوم - استثمارات الطاقة العالمية تتجه إلى رقم قياسي في 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 01:20 مساءً - توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصل الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على تقنيات الطاقة النظيفة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وذلك حسب التقرير السنوي الصادر من الوكالة، الخميس، حول الاستثمار العالمي في الطاقة.

الطاقة النظيفة تتصدر التدفقات الاستثمارية

أشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتقنيات تخزين الطاقة ستستحوذ على استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، أي ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.

وتُعد الطاقة الشمسية أكبر مستفيد، مع توقعات بوصول الاستثمارات فيها إلى 450 مليار دولار خلال 2025، إلى جانب زيادة الإنفاق على تخزين البطاريات إلى 66 مليار دولار.

تراجع متوقع في استثمارات النفط والغاز

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنخفض استثمارات النفط والغاز، خاصة في أنشطة الحفر والتنقيب، بنسبة 6 بالمئة العام المقبل، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع التوقعات بشأن الطلب المستقبلي.

وأوضحت الوكالة أن توزيع الاستثمارات لا يزال غير متوازن عالمياً، حيث تواجه العديد من الدول النامية صعوبة في جمع التمويل اللازم لمشاريع الطاقة.

وأفاد التقرير بأن الصين تستحوذ على نحو ثلث استثمارات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، فيما تليها كل من أوروبا والولايات المتحدة.

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الظروف الاقتصادية والتجارية دفعت بعض المستثمرين إلى تبني نهج الانتظار والترقب فيما يخص الموافقة على مشاريع طاقة جديدة، إلا أن معظم المشاريع القائمة لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.