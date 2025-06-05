العالم اليوم - فيديو: الهلال السعودي يعلن رسميا تعاقده مع المدرب إنزاغي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 05:23 صباحاً - أعلن نادي الهلال السعودي في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلانو السابق.

وكشف الهلال عن تعاقده مع المدرب الإيطالي بأكثر من تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تقول: "إنزاغي الإيطالي هلالي... مرحبا بك سيموني إنزاغي".

وظهر المدرب الإيطالي "49 عاما" في مقطع فيديو قصير لتقديمه، وقال في نهايته: "أنا سيموني إنزاغي... واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال".

وكتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن إنزاغي وقع عقدا مدته موسمان، وسيتقاضى 26 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال نادي الهلال في بيان عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن إنزاغي وقع عقدا مدته عامان حتى نهاية الموسم الرياضي 2026 -2027 بعد جلسة جمعته مع فهد بن سعد بن نافل رئيس شركة كرة القدم، يوم الإثنين الماضي، بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف البيان: "سيبدأ إنزاغي إشرافه على تدريبات الهلال قريبا في مقر النادي في الرياض وذلك استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيلاقي الهلال فريق ريال مدريد في أولى مبارياته في البطولة، والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو في مدينة ميامي الأميركية"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

واختتم إنزاغي مشواره مع إنتر ميلانو بنتائج مخيبة، وخرج بموسم صفري، وأنهاه بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة صفر - 5 في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي.

وسيقود إنزاغي فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

ويتنافس الفريق السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.