العالم اليوم - بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدا لأميركا

انتم الان تتابعون خبر بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدا لأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 03:26 صباحاً - أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن الرئيس دونالد ترامب وقع إعلانا يحظر دخول مواطنين من دول معينة.

وبحسب تقرير الشبكة، يفرض الإعلان قيودا بشكل كامل على دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الإستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما يفرض الإعلان تقييدا جزئيا على 7 دول يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين.

كذلك فقد منع ترامب منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب في جامعة هارفارد.

وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظرا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني".

وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن أي تهديدات للأمن القومي.

ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية".

وتعد توجيهات ترامب جزءا من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية.

وعرض ترامب خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد وقتها بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".