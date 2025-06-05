العالم اليوم - مشعر عرفات.. أبرز محطات الحج وركنه الأعظم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يونيو 2025 03:26 صباحاً - يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة وأبرز محطات الحج، وهو الركن الأعظم الذي لا يصح الحج إلا بالوقوف فيه.

ويقع المشعر على بعد نحو 18 كيلومترا من المسجد الحرام، و10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من مشعر مُزدلفة، ويقرب طول وعرض مشعر عرفة ميلين، وهو سهل منبسط محاط بسلسلة من الجبال على شكل قوس، ويتسم بهدوئه، إذ لا تقام فيه إقامة دائمة أو مبيت دائم.

ويحمل مشعر عرفات رمزية دينية عظيمة، حيث وقف عليه النبي محمد في حجة الوداع، وخطب خطبته الشهيرة التي أرست فيها المبادئ الكبرى لحقوق الإنسان.

وعبر قرون طويلة، كان مشعر عرفات يشهد تجمع الحجاج في ظروف مختلفة من حيث السبل والخدمات، حيث كانت تنصب الخيام المؤقتة ويستخدم الحجاج وسائل تنقل تقليدية للوصول إلى المشعر، ما جعل المشقة جزءا من الرحلة الروحية، قبل أن تشهد العقود الأخيرة نقلة تطويرية غير مسبوقة.

وحظي مشعر عرفات باهتمام خاص ضمن المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

واستهدفت شركة كِدانة للتنمية والتطوير تظليل وتطوير (85) ألف متر مربع من ساحة مسجد نمرة وتظليلها بـ (320) مظلة و(350) عمود رذاذ، وتشجير المنطقة، كما حددت مساحة (60) ألف متر مربع لتظليل وتبريد المسارات بمشعر عرفات، وتزويدها بمراوح رذاذ لتقليل تأثير حرارة الشمس المباشرة.

وتشهد ساحة عرفات وجودا ميدانيا مكثفا للجهات الحكومية من مختلف القطاعات الأمنية والطبية والبلدية، حيث يتم تشغيل مستشفى جبل الرحمة، وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة في نطاق المشعر، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الفورية.

كما تم دعم المشعر بأنظمة إلكترونية لمراقبة الحشود والتحكم بالحركة، إلى جانب توزيع فرق للتوعية والإرشاد، وتوفير ترجمة فورية بـ (34) لغة لخطبة عرفة، فضلا عن توظيف تطبيقات ذكية تساعد الحاج في تحديد موقعه ومعرفة مواعيد التفويج والانتقال.

ويتوسط مشعر عرفات جبل الرحمة، والذي يعد معلما بارزا وذا رمزية خاصة.

ويُعدُّ كذلك مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، حيث يستوعب في يوم عرفة أكثر من (350) ألف مصلٍ لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويمتد المسجد على مساحة (110) آلاف متر مربع، ويضم (6) منارات بارتفاع (60) مترا لكل منها، و(3) قبب، و(10) مداخل رئيسة تحتوي على (64) بابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتضمن المسجد (610) مكيفات دولابية و(59) وحدة هواء متجدد، و(185) مروحة رذاذ في ساحاته، إضافة إلى (10) آلاف متر مربع من مساحته، و(37) كاميرا داخلية، و(35) كاميرا خارجية للمراقبة، فيما يضم (700) دورة مياه للرجال، و(300) دورة مياه للنساء، ويعمل فيه أكثر من (176) فنيا وعاملا خلال ذروة موسم الحج.