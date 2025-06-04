ترامب يصف مكالمته مع بوتين بـ "الجيدة" والأمم المتحدة ترحب

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أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، بأنها كانت "جيدة".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "هذه كانت مكالمة جيدة، لكنها لن تؤدي إلى السلام فورا"، مشيرا إلى أنهما بحثا تسوية النزاع في أوكرانيا.

وذكر ترامب أنهما بحثا الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات العسكرية في روسيا و"الهجمات الأخرى من الجانبين"، حسبما ورد في منشوره.

وأضاف أن بوتين أكد له أن روسيا سترد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة.

وفي سياق متصل رحبت الأمم المتحدة بالحوار بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نحن نرحب بأي حوار بين قادة العالم، وخصوصا بين عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي".

وجرت المكالمة بين بوتين وترامب بعد الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، التي عقدت يوم 2 يونيو، والتي تبادل خلالها الطرفان الأوراق التي تتضمن نسختيهما من المذكرة المفترضة حول شروط وقف إطلاق النار والتسوية. كما تم الاتفاق على تبادل جديد للأسرى بين الجانبين