"أكسيوس": أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن اليوم بشأن غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن اليوم الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة "إكس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين إن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء".

ويمثل هذا التصويت المرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه التي يناقش فيها مجلس الأمن قرارا جوهريا يتعلق بالحرب في غزة.

وصرحت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، بأن الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن الدولي طالبت بالتصويت يوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بغزة تلتزم به كل الأطراف.

ويطالب نص مشروع القرار بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع