نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية استراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥ اتصالًا هاتفيًا من السيدة "بيني وونغ" وزيرة خارجية استراليا.

تقدم الوزير عبد العاطي لنظيرته الاسترالية بالتهنئة بمناسبة استمرارها في منصبها في أعقاب الانتخابات البرلمانية الفيدرالية التي شهدتها استراليا مؤخرًا، مؤكدًا حرص مصر علي الاستمرار في دفع وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى الزخم الايجابي الذي حققته زيارة الحاكم العام لاستراليا إلى مصر خلال شهر ابريل ٢٠٢٥، لافتًا إلى أن العام الجاري يتزامن مع مرور ٧٥ عامًا علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب عن التطلع لعقد الدورة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واستراليا، مبرزًا المزايا والمحفزات التي يتمتع بها السوق المصري، واهتمام مصر بجذب الإستثمارات في عدد من المجالات ذات الاولوية، وفي مقدمتها مجال الهيدروجين الأخضر.

من ناحية أخري، استعرض وزير الخارجية مستجدات الوضع الاقليمي، بما في ذلك الحرب في غزة، مبرزًا في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا أن استمرار العمليات العسكرية من الجانب الاسرائيلي سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني. وشدد علي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام هو التمسك بحل الدولتين، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.